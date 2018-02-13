"Вагнеровцев" в Сирии отправили на убой к американцам из-за предательства или ошибки - эксперты

Под Дейр-эз-Зором погибли 13 россиян, которые не должны были находиться в зоне обстрела американских военных.

По данным командования российской военной группировки в Сирии, в колонне, выдвигавшейся в направлении нефтегазового месторождения Conoco, россиян не должно было быть. Именно такую информацию получили военные США.

Уже после авиационно-артиллерийского удара американцев, по сведениям источников "Новой газеты" в Сирии, выяснилось, что в колонне были и россияне. 13 из них погибли, еще полтора десятка получили ранения.

Отмечается, что с 8 февраля в социальных сетях появлялась информация о гибели под Дейр-эз-Зором от 200 до 600 бойцов ЧВК "Вагнера".

Доподлинно было известно, что 8 февраля в Сирии прошли похороны двух десятков бойцов ISIS Hunters - "Охотники за ИГИЛом". Тогда и появилась информация, что ISIS Hunters всегда действуют в качестве информационного прикрытия подразделений "ЧВК Вагнера", воюющих в Сирии с октября 2015 года. Также были сообщения, что разгромленная под Дейр-эз-Зором группировка почти полностью состояла из россиян.

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Эксперты "Новой газеты" называют ISIS Hunters наиболее боеспособным подразделением, в котором служат наиболее подготовленные военные Асада.

"Там опытные бойцы, и в рядовом боестолкновении с пехотой таких потерь не допустили бы", - заявил Ян Броницкий, эксперт по деятельности ЧВК за пределами России.

По его мнению, операция по наступлению в направлении месторождения Conoco была совершенно не подготовлена.

Эксперт предполагает, что имело место предательство. Во всяком случае, именно на это указывает то обстоятельство, что бойцы ISIS Hunters и "ЧВК Вагнера" выдвигались ночью, но, несмотря на это, были обнаружены и атакованы.

Как сообщалось, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По данным СМИ, количество убитых наемников компании «Вагнер» превысило 200 человек.

12 февраля Явлинский потребовал от Путина отчитаться о массовой гибели россиян в Сирии. Явлинский считает, что заявления о непричастности государства к деятельности частных военных структур напоминают о том, как российские власти снимали с себя ответственность за гибель российских военных, отправленных на войну в Чечню и на Донбасс.