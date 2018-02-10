В Мексике объявили тревогу из-за кражи радиоактивных веществ

Какие именно вещества находятся в украденном контейнере не сообщается.

Служба гражданской обороны Мексики объявила тревогу из-за кражи контейнера с радиоактивными веществами.

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает РБК.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в четверг, 8 февраля, в муниципалитете Леон штата Гуанахуато в центральной части страны.

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В ведомстве сообщили, что контейнер с радиоактивными материалами был украден, когда его доставали из транспортного средства сотрудники компании Geogrupo del Centro.

Служба гражданской обороны Мексики предупредила, что содержимое ящика опасно, если его оттуда достать, и оно может нанести вред тому, кто его коснется или будет находиться с ним рядом в течении длительного времени.

Какие именно вещества находятся в украденном контейнере не сообщается.

Как сообщал УНИАН, радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике.

Так, подобный случай произошел в Мексике в апреле 2017 года. Неизвестные угнали пикап Nissan NP, в котором в защищенном контейнере перевозился радиоактивный иридий-192. Тогда из-за кражи контейнера с радиоактивным веществом в девяти штатах Мексики была объявлена тревога.

Аналогичную случай в Мексике произошел и в феврале 2016 года. Тогда тревогу объявили в шести штатах после сообщения о похищении автомобиля, перевозившего опасный радиоактивный материал иридий-192.

А в апреле 2015 года власти юго-восточного мексиканского штата Табаско обнаружили контейнер с опасным радиоактивным иридием-192, который ранее был похищен неизвестными из перевозившего его грузовика. Также в начале 2015 года был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго.

До этого летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60. Грузы в итоге были найдены, однако в одном случае похитившие их преступники сами пострадали и были доставлены в госпиталь с признаками облучения.