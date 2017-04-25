В Мексике объявили тревогу из-за кражи радиоактивных материалов

Из-за кражи контейнера с радиоактивным веществом в девяти штатах Мексики была объявлена тревога. Об этом говорится в заявлении национальной аварийно-спасательной службы страны, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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По данным агентства, тревога была объявлена в штатах Халиско, Колима, Наярит, Агуаскальентес, Гуанахуато, Мичоакан Сан-Луис-Потоси, Дуранго и Закатекас.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Мексики, контейнер был похищен в штате Халиско. Компания Tecnología No Destructiva сообщила в Национальную комиссию по ядерной безопасности о том, что неизвестные угнали пикап Nissan NP, в котором в защищенном контейнере перевозился радиоактивный иридий-192.

В заявлении также отмечается, что источник радиации может быть чрезвычайно опасен для здоровья, если будет извлечен из контейнера. Власти призвали население соблюдать особые меры предосторожности в случае его обнаружения.