В США разоблачили основанную украинцем сеть киберпреступников, укравшую $530 миллионов

Злоумышленники создали разветвленную и хорошо организованную сеть, которая незаконным путем получала личные данные интернет-пользователей.

Сотрудники правоохранительных органов США пресекли деятельность созданной украинцем преступной группировки.

В среду, 7 февраля, в министерстве юстиции США сообщили о разоблачении сети киберпреступников Infraud, пишет Deutsche Welle.

Именно эта группировка была основана в 2010 году украинцем Святославом Бондаренко, отмечается в сообщении американского ведомства.

Группа киберпреступников действовала под лозунгом "In Fraud We Trust", то есть "Мы верим в мошенничество".

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Злоумышленники создали разветвленную и хорошо организованную сеть, которая незаконным путем получала личные данные интернет-пользователей, в том числе те, что предоставляли доступ к банковским и электронным счетам. Как считают следователи, члены группировки пытались получить данные о 4,3 миллионах кредитных карт и банковских счетов.

За время существования группировки преступники нанесли своими действиями ущерб на более чем 530 миллионов долларов, отметили в министерстве юстиции США.

Сейчас следователи считают причастными к преступной группировки в общей сложности 36 человек. 13 членов кибербанды уже арестовали.

Аресты проводились в США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово, Сербии и Албании, говорится в сообщении.