Украинцы все чаще становятся жертвами киберпреступников

В Украине существует целая индустрия по продаже личных данных граждан, говорится в сюжете ТСН.

Преступники идут в ногу со временем и охотятся за электронными кошельками украинцев через мобильные устройства – смартфоны и планшеты. Страдают от этого не только отдельные физические лица, но и целые компании. Личные данные граждан, которые облегчают слежку и доступ к средствам, используют как товар для продажи – например, для рассылки рекламных сообщений. Однако этой информацией могут легко завладеть и мошенники.

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Торговцы информацией о гражданах говорят, что берут ее из открытых источников. В частности, хорошо известных деклараций о доходах публичных лиц. Однако значительно больше – из соцсетей. Там доверчивые граждане добровольно оставляют немало идентификационных данных в отношении себя.

Относительно закрытых источников, то это могут быть данные, добытые с помощью хакеров – когда они ломают электронную систему защиты предприятия и забирают всю информацию о сотрудниках и клиентах, а потом продают ее. Рыночная цена – от 500 гривен до 50 тысяч. "Они продавались, продаются и будут продаваться. Потому что когда есть спрос – есть предложение", - отмечает правозащитник Денис Овчаров.

Таких воришек поймать крайне трудно. По сути, правоохранители имеют дело с невидимыми врагами. Поэтому советуют крупным предприятиям не экономить на хороших айтишниках, а простым людям – меньше распространять свои контакты.

"Ваш номер телефона не является тайной. Вы же раздаете его, оставляете, когда вы звоните в доставку пиццы или заказываете такси", - объясняет представитель одного из мобильных операторов Виктория Рубан.

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А вот про чрезмерную откровенность относительно адреса, места работы и других личных данных в соцсетях – стоит позаботиться. Так же, как и о безопасности своего мобильного устройства и компьютера от угрозы вирусов. Еще один совет – меньше доверять различным акциям, слишком низким ценам в интернет-объявлениях и переходам по разным ссылкам в сети. За всем этим могут скрываться мошенники.

Закон о защите персональных данных предусматривает наказание до 5 лет за махинации с личными данными. Однако учитывая и тотальную торговлю контактами, и не частые случаи поимки таких воришек, безопасность кошелька, в том числе и электронного, зависит в первую очередь от его владельца.