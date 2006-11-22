Солана встретился с Тимошенко

Верховный представитель ЕС Хавьер СОЛАНА рассчитывает на то, что Украина неуклонно будет двигаться вперед в своем демократическом развитии, имея перед собой стратегическую цель - вступление в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Х.СОЛАНА заявил в начале встречи с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО сегодня в Брюсселе.

В частности, он отметил: «Мы рассчитываем, что Украина качественно выполнит свою работу по внедрению демократических стандартов, а ЕС всегда будет рядом”.

“Украина была и остается важной для ЕС страной”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в Брюссель, где проведет ряд встреч как лидер оппозиции. Вчера состоялась ее встреча с Комиссаром ЕС по внешним отношениям Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, также лидер БЮТ должен встретиться с председателем группы социалистов Европарламента Мартином ШУЛЬЦОМ и президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ.

В ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО выступила в Центре европейской политики (EPC) с докладом: «Украина, останется ли будущее помаранчевым?» и приняла участие в дискуссии на внеочередном заседании Делегации ЕС в Комитете межпарламентского сотрудничества между Украиной и ЕС в Брюсселе.