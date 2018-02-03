В США предъявили обвинение продавцу патронов для убившего 58 человек стрелка из Лас-Вегаса

02:36, 03 февраля 2018 Мир 51

Ему были предъявлены обвинения в производстве и продаже боеприпасов без лицензии.

Жителю Аризоны Дугласу Хэилу предъявили обвинение в продаже бронебойных патронов для стрелка из Лас-Вегаса, убившего 58 человек, передает Reuters. Ему были предъявлены обвинения в производстве и продаже боеприпасов без лицензии. Отмечается, что Хэил стал первым, кому были предъявлены обвинения в связи со стрельбой в Лас-Вегасе.

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