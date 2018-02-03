В США предъявили обвинение продавцу патронов для убившего 58 человек стрелка из Лас-Вегаса
02:36, 03 февраля 2018
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Ему были предъявлены обвинения в производстве и продаже боеприпасов без лицензии.
REUTERS
Жителю Аризоны Дугласу Хэилу предъявили обвинение в продаже бронебойных патронов для стрелка из Лас-Вегаса, убившего 58 человек, передает Reuters.
Ему были предъявлены обвинения в производстве и продаже боеприпасов без лицензии.
Отмечается, что Хэил стал первым, кому были предъявлены обвинения в связи со стрельбой в Лас-Вегасе.
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