На Сицилии при масштабной спецоперации задержаны приближенные к "Коза ностре" мафиози
Все задержанные имеют отношение к клану "Коза ностра". Их обвиняют в ряде преступлений.
На итальянской Сицилии правоохранители провели масштабную спецоперацию, во время которой были задержаны 40 членов мафиозного клана, пишет издание La Presse.
Читайте такжеВ Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиозиВсех задержанных обвиняют в вымогательстве, кражах, незаконном хранении оружия, мошенничестве, а также угрозах и насилии. При чем все они являются приближенными к организации "Коза ностра".
По данным правоохранителей, все лица являются членами преступной группы "Барселонская семья", которая действовала в восточной части острова возле города Мессина.
Как сообщалось ранее, в начале января в Италии и Германии за одну ночь арестовали 169 человек и конфисковали 50 млн евро. Все они были членами одного из кланов крупнейшей преступной группировки "Ндрангета". Родом они из провинции Кротоне, в южном регионе Калабрия. Однако за несколько лет им удалось настолько развить свою сеть, что они начали действовать даже на территорию Германии.