В Италии и Германии во время рейдов на мафию арестовали почти 170 человек

Полиция арестовала 169 человек в северной Италии и Германии по подозрению в причастности к деятельности мафиозной группировки "Ндрангета", пишет Русская служба BBC.

Большинство рейдов прошло на территории Италии, в том числе в области Калабрия, где базируется группировка. В Германии полиция обыскала шесть квартир и четыре ресторана. Были задержаны 13 человек, их подозревают в том, что они навязывали продукты фирм, связанных с мафией, владельцам итальянских ресторанов и другим компаниям малого бизнеса.

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В результате рейдов были конфискованы активы на 50 млн евро. Некоторых местных чиновников также подозревают в коррупции.

Операцию проводили совместно спецслужбы Италии и Германии.

По данным полиции, мафиозные кланы Фарао и Маринкола, объединив усилия, проникли в бизнес как в Италии, так и в Германии - в частости, по продаже вина и еды, сбору мусора и предоставлению ритуальных услуг.

Организация Eurojust, которая координирует международные расследования в Евросоюзе, заявила, что некоторые итальянские продовольственные компании использовались для отмывания денег, полученных криминальным путем.

По данным правоохранительных органов, один из кланов контролировал торговлю кокаином в Европе. В результате арестов от клана практически ничего не осталось, утверждает полиция.

Подозреваемым вменяется отмывание денег, нарушение правил ношения оружия, угон машин, мошенничество и ненадлежащий выброс мусора.

Среди задержанных - как минимум три итальянских мэра, в том числе главы городов Кротоне и Чиро-Марина в Калабрии, а также несколько других чиновников.

Под подозрение полиции попали руководители лагаря для беженцев, который финансируется из государственного бюджета.

Полиция заявила, что в связи с этими арестами в коррупции подозревается ряд политиков. Какие конкретно чиновники попали в поле зрения следователей, не уточняется.

За последние несколько лет "Ндрангета" обогнала сицилийскую мафию "Коза ностра", став лидером по обороту оружия и наркотиков, а также в вымогательстве. Ее влияние распространилось на северную Европу, США и Канаду.

В отличие от сицилийской группировки, "Ндрангета" обладает горизонтальной структурой с меньшим количеством боссов, что значительно осложняет расследование в отношении ее деятельности.