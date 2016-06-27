В Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози

46-летний Фаццалари был пойман в южной провинции Калабрия. В 1999 году он был заочно приговорен к пожизненному заключению за ряд преступлений, включая убийство, покушение на убийство, вымогательство и связи с мафией, передает LB.ua.

По данным полиции, он входил в число руководителей преступной группировки Ндрангета ('Ndrangheta) - одного из самых влиятельных мафиозных кланов. Эта группировка стоит за значительной частью поставок кокаина в Европу.

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Фаццалари не оказал сопротивления при аресте, сообщили власти. В момент ареста он находился с женщиной.

Впервые Фаццалари бежал из-под ареста в 1996 году.

Итальянское правительство приветствовало новости о его аресте. Премьер-министр Маттео Ренци написал в "Твиттере": "Спасибо судьям и силам правопорядка. Да здравствует Италия!".

Preso nella notte dai Carabinieri il boss della Ndrangheta Fazzalari. Grazie a giudici e forze dell'Ordine. Viva l'Italia! #buonadomenica — Matteo Renzi (@matteorenzi) June 26, 2016

Фаццалари был вторым по значимости разыскиваемым мафиози после Маттео Мессины Денаро - лидера сицилийской мафии Коза Ностра.

Ранее УНИАН сообщал, что в Италии сотрудники полиции, выдав себя за доставщиков пиццы, арестовали главаря крупной преступной организации "Каморра". Полицейским удалось установить местонахождение главаря мафии, который с 2013 года находился в бегах.