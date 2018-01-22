Пример для Украины: Китай взял под контроль деятельность артистов - под запретом оказались татуировки и рэп

Такое решение приняло Государственное управление по делам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения КНР, передает Time.

Под запретом оказались, по мнению ведомства, безвкусные и вульгарные артисты, артисты с низким идеологическим уровнем, артисты с запятнанной репутацией и проблемной моралью.

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На китайском ТВ нельзя показывать субкультуру и деморализующую культуру. Более того, под запрет попали также артисты с татуировками

Такое решение было принято после того, как из популярного шоу Singer убрали известного рэпера GAI. Его песни исчезли с канала YouTube без официального объяснения. В начале года еще один китайский рэпер PG One принес извинения, когда одну из его песен раскритиковали за пропаганду наркотиков и оскорбления женщин.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканалов «СТБ» и «Интер» за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, которые входят в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Телеканал «Интер» транслировал фильмы «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» с участием Олега Табакова и Валентины Талызиной. Телеканал «СТБ» - фильмы «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной, Олега Табакова и Александра Михайлова.

23 ноября Украине вступил в силу закон о гастролях артистов из России.

Теперь для проведения в Украине мероприятий с артистами из России, организатор должен за 30 дней обратиться в СБУ для получения разрешения на участие исполнителя.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предложил создать специальный реестр артистов, которые с гастролями посещают Россию, а также обязать их платить военный сбор.