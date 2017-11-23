В Украине вступил в силу закон о гастролях артистов из России

С сегодняшнего дня в Украине организаторы гастролей обязаны обращаться за разрешением в СБУ в отношении участников из России.

Читайте такжеСБУ обнародовала порядок организации гастролей артистов страны-агрессора Соответствующий закон № 2165-VIII опубликован в официальном издании "Голос Украины" вчера.

Согласно закону, в Украине можно проводить мероприятия с артистами из России, но организатор должен не менее чем за 30 дней обратиться в Службу безопасности, чтобы получить разрешение на участие исполнителя. В свою очередь, СБУ должна дать ответ в течение 10 дней, есть ли основания не пустить российского артиста на территорию Украины. Если Служба безопасности разрешит - организатор может заключать договор с артистом. Но и в этом случае обстоятельства могут измениться, и в результате его могут не пустить в Украину.

Штрафы - 50-100 минимальных зарплат (сейчас это от 160 до 320 тыс. грн). Минкульт определит порядок наложения штрафов.

Кроме того, изменения предусматривают запрет на проведение мероприятий, пропагандирующих РФ, органы власти страны-агрессора и их действия, или же оправдывают оккупацию территории Украины. Также нельзя проводить концерты, если в них будет участвовать человек, который угрожает нацбезопасности (если его фамилия есть в специальном перечне Минкульта).