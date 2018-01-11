Кириленко придумал наказание для гастролирующих в России украинских артистов

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предложил создать специальный реестр артистов, которые с гастролями посещают Россию, а также обязать их платить военный сбор. Об этом он написал в Twitter.

"О "наших" гастролерах в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но едешь в РФ на гастроли - сообщаешь, попадаешь в спецреестр, на ТВ во время выступления или клипа надпись: "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре", в Украине платишь дополнительный военный сбор", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканалов «СТБ» и «Интер» за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, которые входят в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Телеканал «Интер» транслировал фильмы «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» с участием Олега Табакова и Валентины Талызиной. Телеканал «СТБ» - фильмы «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной, Олега Табакова и Александра Михайлова.