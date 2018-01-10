После 5 дней горения у берегов Китая взорвался иранский нефтяной танкер

У берегов Китая взорвался иранский нефтяной танкер, который загорелся после того, как несколько дней назад столкнулся с китайским кораблем, который перевозил зерно.

Взрыв произошел примерно в 13.30 по пекинскому времени, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Китая.

Напомним, 6 января танкер «Санчи», который ходит под флагом Панамы, столкнулся с грузовым кораблем. Изначально пропавшими без вести считались 32 члена экипажа «Санчи», включая 30 иранцев и двух бангладешцами.

8 января власти Ирана сообщили, что тело одного из них нашли за бортом.