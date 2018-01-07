В Китае столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно: пропали 32 человека
Из-за столкновения загорелся нефтяной танкер, ведется поисково-спасательная операция.
У восточного побережья Китая столкнулись два судна, 32 члена экипажа пропали.
Об этом сообщает министр транспорта Китая, передает телеканал "CGTN".
Зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер и грузовое судно из Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая.
Читайте такжеУ берегов Греции затонул танкер с нефтью: страдают птицы и морские обитатели (видео)
Отмечается, что нефтяной танкер после столкновения загорелся, и 32 члена экипажа, включая 30 иранцев и двух бенгальцев, пропали без вести. 21 члена китайского экипажа на грузовом судне удалось спасти.
В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.
Ранее у берегов Южной Кореи столкнулись танкер и рыболовецкое судно.