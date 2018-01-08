У берегов Китая обнаружено тело первого погибшего из-за столкновения танкера и сухогруза (видео)

В результате столкновения танкера под флагом Ирана и гонконгского сухогруза у китайского побережья погиб минимум один человек. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

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Во время поисково-спасательных работ было найдено тело одного из членов экипажа иранского судна. Оно было отправлено в Шанхай на опознание. Параллельно спасатели уже вторые сутки пытаются ликвидировать пожар на борту танкера.

Как сообщал УНИАН, возле восточного побережья Китая столкнулись два судна, 32 члена экипажа танкера исчезли. 21 члена экипажа китайского грузового судна удалось спасти.