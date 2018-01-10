Премьер Таиланда предложил журналистам задавать вопросы картонному двойнику и ушел

02:51, 10 января 2018
Мир
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Отказавшись общаться с журналистами, Чан-Оча провел встречу с группой детей из многодетных семей.

Прают Чан-Оча поставил картонного двойника / REUTERS

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча во время выступления на пресс-коференции в Бангкоке, приуроченной ко Дню детей, выставил перед микрофоном картонную ростовую куклу со своим изображением и предложил журналистам пообщаться с ней.

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"Если вы хотите спросить что-то о политике или конфликтах – спросите этого парня", – заявил генерал, после чего вернулся в Дом правительства, пишет zn.ua.

Отказавшись общаться с журналистами, Чан-Оча провел встречу с группой детей из многодетных семей.

Генерал Чан-Оча ранее неоднократно оскорблял  и угрожал журналистам. В частности, он публично обещал казнить журналистов, которые осмелятся критиковать его правительство, а также швырялся банановой кожурой в фотокорреспондентов.

Прают Чан-Оча поставил картонного двойника / REUTERS

Генерал Прают Чан-Оча возглавил правительство Таиланда в результате военного переворота в 2014 году. Действие Конституции страны было приостановлено, а затем было объявлено о принятии нового Основного Закона.

С 2015 года генерал Чан-Оча неоднократно обещал провести парламентские выборы, но их дату постоянно переносят. Ожидается, что выборы все-таки должны состояться в ноябре 2018 года.

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Теги: #премьер-министр Таиланда#Генерал Чан-Оча#картонный двойник