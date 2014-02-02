ЦИК Таиланда отказалась огласить результаты выборов в стране

ЦИК Таиланда отказался объявить результаты досрочных парламентских выборов, прошедших 2 февраля. Как пояснил в комиссии, голосование на 10,8 процентах участков было сорвано по независящим от них причинам. Об этом сообщаетЛента.ру со ссылкой на BBC News.

Итоги выборов ЦИК пообещал объявить после 23 февраля. К этому времени власти проведут дополнительное голосование на оставшихся участках.

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Голосование было сорвано оппозиционерами в южных регионах страны. Как отмечает портал, активисты либо полностью блокировали участки, либо мешали разными путями ходу голосования. Одновременно с этим в южных регионах проходили многочисленные беспорядки.

Лидеры оппозиции ранее обещали сорвать выборы, поскольку они уверены, что на них победит правящая партия. По мнению противников властей, чиновники смогут заручиться поддержкой сельских жителей с помощью популистских приемов. Срыв голосования позволит оппозиционерам впоследствии оспорить результаты выборов.

Тайские власти объявили о досрочных выборах в надежде, что это сможет успокоить протесты, длящиеся в стране с ноября 2013 года. Для проведения голосования в конце января в стране на два месяца объявили режим чрезвычайной ситуации, что еще больше усилило протестные настроения.

Акции оппозиции начались в прошлом году из-за планов властей объявить амнистию, под которую смог бы попасть Таксин Чинават, брат нынешнего премьера Йинглак Чинават. Он был свергнут в 2006 году, после чего сбежал из страны.