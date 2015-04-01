В Таиланде отменили военное положение

Теперь правящий Национальный совет мира и порядка, состоящий в основном из военных и полицейских, введет особые меры безопасности, наделяющие военных широкими законодательными, исполнительными и судебными полномочиями, передает Русская служба Би-Би-Си.

В мае 2014 года командование армии Таиланда заявило о введении военного положения с целью "поддержания законности и порядка" в стране, переживающей политический кризис.

Читайте такжеВ Таиланде журналист получил 4,5 года тюрьмы за оскорбление короля

Военные взяли на себя широкие властные полномочия, необходимые, по их мнению, для обеспечения спокойствия и стабильности.