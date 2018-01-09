У берегов Китая четвертые сутки горит танкер с иранской нефтью

У восточного берега Китая продолжает гореть танкер с иранской нефтью, поиски 31 члена экипажа продолжаются, сообщает Радио Свобода.

В Министерстве транспорта Китая заявляют, что бороться с огнем и искать членов экипажа мешают волны, сильный ветер и дождь.

Читайте такжеЮжная Корея перехватила еще один корабль с нефтепродуктами для КНДР

6 января танкер «Санчи», который ходит под флагом Панамы, столкнулся с грузовым кораблем.

Изначально пропавшими без вести считались 32 члены экипажа «Санчи», включая 30 иранцев и двух бангладешцев. 8 января власти Ирана сообщили, что тело одного из них нашли за бортом.

«Санчи» построен в 2008 году и зарегистрирован на базирующуюся в Гонконге иранскую компанию Bright Shipping Ltd.

На борту танкера находится 136 тысяч тонн конденсата, который является сверхлегкой версией сырой нефти и является очень токсичным. Существует угроза взрыва танкера, разливов нефти в море и экологической катастрофы.