Южная Корея предложила КНДР месяц для встречи разделенных семей
08:11, 09 января 2018Мир
429 0
Южнокорейские делегаты выступили с инициативой о проведении переговоров по военной линии.
Иллюстрация / REUTERS
Представители Республики Корея на переговорах с представителями КНДР предложили организовать в феврале мероприятие по воссоединению разделенных членов семей из двух стран.
Читайте такжеЛидер КНДР призвал создать условия для примирения и объединения народа Кореи
Как передает Reuters, южнокорейские делегаты выступили с инициативой о проведении переговоров по военной линии.
Ранее сообщалось, что Северная и Южная Корея начали переговоры на высоком уровне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter