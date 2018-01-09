Южная Корея предложила КНДР месяц для встречи разделенных семей

08:11, 09 января 2018
Мир
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Южнокорейские делегаты выступили с инициативой о проведении переговоров по военной линии.

Иллюстрация / REUTERS

Представители Республики Корея на переговорах с представителями КНДР предложили организовать в феврале мероприятие по воссоединению разделенных членов семей из двух стран.

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Как передает Reuters, южнокорейские делегаты выступили с инициативой о проведении переговоров по военной линии.

Ранее сообщалось, что Северная и Южная Корея начали переговоры на высоком уровне.

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Теги: #КНДР и Южная Корея#встреча разделенных семей