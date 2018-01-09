Южная Корея и КНДР начали первые с 2015 года официальные переговоры

Сеул и Пхеньян 9 января начали первые с 2015 года официальные переговоры с участием дипломатов высшего уровня.

Переговоры посвящены возможному участию спортсменов из КНДР на Олимпийских играх-2018, сообщают Reuters и BBC.

"Сегодня мы будем проводить переговоры, чтобы обсудить участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх и Паралимпиаде в Пхенчхане, а также совершенствование межкорейских отношений", - заявил министр унификации Южной Кореи Чо Мён Гюн. В частности он отметил, что Сеул на переговорах "попытается поднять вопрос семей, разделенных войной, и путях снижения военной напряженности".

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Возглавляющий делегацию КНДР председатель Комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон перед началом встречи выразил оптимизм относительно результатов этих переговоров.

"Диалог пройдет хорошо. Сегодня Северная и Южная Корея будут вести разговор с позиций серьезности и искренности", - заявил он журналистам.

Встреча между делегациями двух стран началась в 10.00 по местному времени в деревне Панмунджом, расположенной на границе между Южной Кореей и КНДР в демилитаризованной зоне.

Как сообщал УНИАН, Южная Корея ранее предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января для улучшения двусторонних отношений.

Власти КНДР согласились провести прямые переговоры с Южной Кореей насчет Олимпийских игр в Пхенчхане 9 января.

Позже лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что страна собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры. Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане поприветствовал решение Корейской народно-демократической республики (КНДР) отправить свою делегацию на Олимпиаду-2018.