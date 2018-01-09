У Трампа решили выгнать из США около 200 тысяч граждан Сальвадора

В Администрации президента США Дональда Трампа решили выгнать из Штатов около 200 тысяч граждан Сальвадора, которые находились там по программе статуса временно защищенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности, передает ТСН.

Сообщается, что 8 января, Белый дом решил снять с граждан Сальвадора статус временно защищенных лиц, предоставленный им в 2001 году после серии разрушительных землетрясений.

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Это означает, что до 9 сентября 2019 года граждане этой страны обязаны покинуть территорию Соединенных Штатов Америки или найти законный путь остаться, иначе они будут принудительно депортированы.

Отмечается, что этот статус уже был снят с граждан Гаити и Никарагуа.

В ведомстве утверждают, что последствия разрушительных землетрясений, которые всколыхнули Сальвадор в 2001 году, уже не имеют никаких проявлений, поэтому в пребывании граждан страны в США больше нет нужды.

Известно, что одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа была борьба с наплывом беженцев. В США уже принимали закон о запрете въезда граждан ряда африканских и ближневосточных преимущественно мусульманских стран на территорию Штатов. Однако из-за решения суда полностью закон в силу не вошел.