Верховный суд США одобрил запрет на въезд гражданам для 8 стран

Верховный суд США в понедельник полностью удовлетворил запрос Белого дома на введение ограничений на поездки в США для граждан 8 специально определенных стран.

Ранее американские СМИ назвали введение таких ограничений "запретом на путешествия" направленным против мусульман, пишет Голос Америки.

Последний - третий - вариант президентского указа вводит ограничения на поездки в США гражданам 8 стран - Сирии, Ливии, Ирана, Йемена, Чада, Сомали, Северной Кореи и Венесуэлы. При этом, как сообщает The Washington Post, данная версия указа не содержит временных ограничений.

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Ранее различные американские суды выносили решения о несоответствии законодательству США предыдущих вариантов президентских указов по данному поводу. Решение Верховного суда преобладает те судебные постановления.

Как отмечает "Голос Америки", определение Верховного суда назвали принципиально важным достижением для президента США.

Напомним, в октябре антимиграционный указ Трампа, подписанный 24 сентября, был заблокирован судьей Дерриком Вотсоном. Первый антимиграционный указ Трампа, подписанный еще в январе, сразу после его вступления на должность, также был заблокирован судьями. Второй антимиграционный указ Трамп подписал в марте, однако он тоже стал предметом судебной тяжбы. В июне Верховный суд США частично разрешил его применение сроком на 90 дней. После того, как указ утратил силу, в сентябре Трамп подписал еще один, по которому и принял решение суд в Сан-Франциско.