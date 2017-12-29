В результате перестрелки в египетской церкви погибло 10 человек

В результате стрельбы в египетской церкви сегодня утром погибло не менее 10 человек.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта. Издание отмечает, что среди погибших-охранник церкви и двое полицейских.

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Представитель церкви отметил, что во время стрельбы в церкви погибло 5 прихожан и полицейский. Еще двух полицейских застрелили во время нападения на магазин в том же районе города.

Как сообщал УНИАН, одного из нападавших застрелили правоохранители, второму злоумышленнику удалось скрыться.

Напомним, сегодня утром в пригороде Каира двое неизвестных мужчин открыли стрельбу в христианской церкви.