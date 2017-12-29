Генсек НАТО Столтенберг анонсировал активизацию диалога с Россией в 2018 году

НАТО с большой вероятностью активизирует диалог с Россией в 2018 году. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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"Я ожидаю, что будет больше встреч и больше использования прямых военных каналов коммуникации (...) Поэтому мы будем продвигаться вперед как в политическом диалоге, так и по военной линии коммуникации, и весь Альянс это поддерживает", - цитирует dpa Столтенберга в пятницу, 29 декабря, передает DW.com.

В этом месяце государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что активизация диалога НАТО с Россией не может означать полной нормализации связей. "Мы поддерживаем диалог, когда у него есть цель", - сказал Тиллерсон, однако добавил, что пока Россия не отреагирует на обеспокоенность Запада, о возвращении к регулярным плановым встречам речи не идет.

Диалог между НАТО и Россией прекращался с 2014 по 2016 годы. Сейчас Альянс усилил оборону своих восточных стран-членов и обвиняет Москву в использовании пропаганды и кибератак для подрыва безопасности в регионе.