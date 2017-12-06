Новый подход НАТО к России по "сдерживанию и диалогу" оправдал себя - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что новый подход альянса к России, вызванный российской агрессией в отношении Украины, является эффективным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сообщил сегодня по завершении заседания Комиссии Грузия-НАТО, которое состоялось в рамках встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

«Вчера вечером министры НАТО имели хорошую дискуссию по двум вопросам: Россия и Северная Корея. Мы согласились, что наш подход к России, решение по которому было принято на саммите в Варшаве в 2916 году - сдерживание и диалог - был эффективным. Мы усилили нашу коллективную оборону, в то же время оставаясь открытыми к диалогу», - сказал Столтенберг.

Генсек также напомнил, что союзники поддерживают санкции, введенные в отношении России.

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«Когда мы смотрим на саммит, который состоится в следующем июле, мы согласились, что будем продолжать усиливать сдерживание и оборону, продолжать диалог и поддерживать наших партнеров в Восточной Европе», - отметил Столтенберг.

Касаясь вопроса Северной Кореи, генсек НАТО указал, что недавний запуск баллистической межконтинентальной ракеты продемонстрировал, что эти ракеты «могут поразить всех союзников».

«НАТО поддерживает мирное разрешение кризиса путем переговоров. Поэтому мы должны продолжать нашу солидарность с нашими региональными партнерами, Японией и Южной Кореей. Нам нужно сильное давление на Северную Корею, и мы должны оказывать сильное сдерживание, чтобы держать всех союзников в безопасности», - подчеркнул Столтенберг.