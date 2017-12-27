В интервью принцу Гарри Обама рассказал, чем опасен интернет

В интервью британскому принцу Гарри, который выступил в роли ведущего программы на BBC Radio 4, бывший президент США Барак Обама поделился своими мыслями и впечатлениями после того, как он покинул Белый дом, передает Голос Америки. Кенсингтонский дворец заявил, что интервью было записано по инициативе принца в Торонто в сентябре во время Invictus Games – спортивных соревнований для раненых военнослужащих.

Читайте такжеОбама стал автором самого популярного по количеству лайков сообщения в TwitterИнтервью стало первым для Обамы с того времени, как он покинул пост президента в январе и было опубликовано лишь недавно, сообщает CBS.

В интервью Обама отметил, что его беспокоит влияние Интернета на общественную жизнь. "Одна из опасностей Интернета в том, что люди могут жить в разных реальностях. Они могут оказаться в информационном коконе, который усиливает их существующие предубеждения", - сказал Обама.

"Вопрос в том, как мы воспользуемся этой технологией таким образом, который бы позволил разнообразие голосов, неоднородность мнений, не привел бы к "балканизации" общества, а позволил людям найти точки соприкосновения", - сказал он, сообщает CBS.

Обама отметил, что личные контакты предотвращают формирование экстремальных взглядов.

"Социальные медиа являются действительно мощным инструментом, благодаря которому люди с общими убеждениями могут объединиться, узнать друг о друге, но потом для них важно общаться вне интернета, встретиться в баре, в религиозных местах, в общинах, узнать больше друг о друге, потому что правда в том, что в Интернете все упрощенное, а когда люди встречаются друг с другом, оказывается, что их взгляды очень сложные", - сказал Обама.

Говоря о своем уходе с должности президента, Обама сказал, что в день когда он покидал Белый дом, он был спокойным, хотя многие работы осталось незаконченным, сообщает CBS.

Обама отметил, что испытал "большое облегчение" от того, что теперь имеет возможность утром составлять собственный порядок дня, а также имеет больше времени на беседы со своей супаругой Мишель.

"Я скучаю по работе, ведь она была захватывающей". Так отозвался Обама о восьми годах, которые он провел на посту президента, отметив реформу здравоохранения как одно из достижений, которым он больше всего гордится.

В разделе блиц-интервью принц Гарри также задал вопросы, которые, как правило, задают звездам шоу-бизнеса, а не политикам. Так, бывший президент не стал отвечать на вопрос о том, какое нижнее белье он предпочитает, однако отметил, что ему больше нравится певица Арита Франклин, чем Тина Тернер, сказав о королеве соул-музыки: "Арита – лучшая". Он также отметил, что ему больше нравится звезда баскетбола на пенсии Майкл Джордан, чем нынешняя звезда – ЛеБрон Джеймс, сообщает CBS.

В конце шоу, Гарри не сказал пригласили ли Обаму на свадьбу принца с американской актрисой Мейган Маркл, которая запланирована на май. Принц Гарри отметил, что список гостей еще не составлен.