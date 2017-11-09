Обаму не взяли в состав жюри присяжных в Чикаго (видео)

Экс-президент США Барак Обама явился в среду в суд Чикаго, чтобы в качестве гражданской обязанности принять участие в работе коллегии присяжных, но его не выбрали присяжным. Об этом сообщает CNN.

Обама появился в здании суда в сопровождении сотрудников Секретной службы, поприветствовал потенциальных коллег по жюри и вместе с остальными просмотрел 20-минутное видео про обязанности присяжных заседателей.

В итоге бывший глава государства вошел в группу присяжных заседателей, которую не вызвали для участия в судебном заседании.

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