Невеста принца Гарри впервые посетила Букингемский дворец с официальным визитом (видео)
12:22, 21 декабря 2017Мир
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Принц вместе с Меган Маркл побывали на традиционном рождественском обеде королеві Елизаветы II.
Меган Маркл и принц Гарри \ REUTERS
Актриса Меган Маркл впервые посетила Букингемский дворец с официальным визитом, сообщает ТСН.
Читайте такжеСтала известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл (видео)Она вместе с принцем Гарри побывала на традиционном рождественском обеде Елизаветы II. Его королева обычно устраивает за неделю до Рождества и зовет туда всю монаршую семью, а это - более трех десятков людей.
На фото, которые удалось сделать британским журналистам, видно, что на обед Меган Маркл надела черное платье с кружевом и бриллиантовые серьги. К сожалению, полностью запечатлеть наряд актрисы фотографам не удалось.
Меган Маркл активно готовится к свадьбе. Так, в сети появились фото ее возможного свадебного платья.
Невеста принца Гарри впервые посетила Букингемский дворец с официальным визитом
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