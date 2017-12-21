Невеста принца Гарри впервые посетила Букингемский дворец с официальным визитом (видео)

Актриса Меган Маркл впервые посетила Букингемский дворец с официальным визитом, сообщает ТСН.

Читайте такжеСтала известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл (видео)Она вместе с принцем Гарри побывала на традиционном рождественском обеде Елизаветы II. Его королева обычно устраивает за неделю до Рождества и зовет туда всю монаршую семью, а это - более трех десятков людей.

На фото, которые удалось сделать британским журналистам, видно, что на обед Меган Маркл надела черное платье с кружевом и бриллиантовые серьги. К сожалению, полностью запечатлеть наряд актрисы фотографам не удалось.

Меган Маркл активно готовится к свадьбе. Так, в сети появились фото ее возможного свадебного платья.