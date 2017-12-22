Лондонский Биг-Бен, который "замолчал" на время ремонта, зазвучит в новогодние праздники

Лондонский Биг-Бен, который "замолчал" на четыре года на время ремонта, зазвонит в честь Рождества и Нового года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Услышать звон Биг-Бена можно будет от 9 утра 23 декабря до 13:00 1 января. Хранитель знаменитых часов Стив Джаггс сказал, что возвращение Биг-Бена позволит ему стать в эпицентре новогодних празднований.

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По его словам, в последующие четыре года Биг-Бен будет звучать только по случаю особых дней, а на постоянной основе возобновит работу только в 2021 году, после завершения реставрационных работ.

Большой колокол часовой башни Вестминстерского дворца почти непрерывно выбивал время в течение 157 лет. Но из-за реконструкции его отсоединили от часов, чтобы обеспечить безопасность работников, осуществляющих работы на башне.

Ранее колокол замолкал во время ремонта башни в период с 1983 по 1985 год, а также в 2007 году.