Британский парламент пересмотрит планы ремонта Биг-Бена

Палата общин парламента Великобритании приняла решение о пересмотре плана реконструкции башни Елизаветы, по которому часы Биг-Бен перестанут отбивать время до 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BBC.

В палате заявили, что, как только законодательный орган Великобритании вернется для продолжения заседаний, «в свете обеспокоенности, выраженной некоторыми членами парламента, комиссия палаты общин пересмотрит срок, в течение которого Биг-Бен не будет отбивать время».

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«Звуки Биг-Бена являются неотъемлемой частью жизни парламента, и мы считаем, что они должны возобновиться в качестве национального эталона времени как можно скорее», — заявили в парламенте.

Представитель палаты общин также добавил, что остановка и запуск колоколов является «сложным и долгим процессом». «Весь процесс занимает практически полдня», — сказал он.

Ранее, как сообщал The Telegraph, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «неправильно, чтобы Биг-Бен замолк на четыре года». Глава британского правительства потребовала пересмотреть данное решение, а также выразила надежду, что колокола все равно будут работать во время ремонта.