Пентагон до 2012 года изучал НЛО - NYT

Пентагон потратил несколько сотен миллионов долларов на расширенную программу изучения аэрокосмической угрозы, которая подразумевала наблюдение за НЛО, сообщает The New York Times.

По данным издания, программа, проведение которой не афишировалось оборонным ведомством, началась в 2007 году и закончилась в 2012.

Читайте такжеЦРУ выложило данные о столкновении подлодок СССР и США у берегов Шотландии

Отмечается, что в рамках программы исследовались летающие объекты, поведение которых не вписывалось в общеизвестные законы физики, в том числе неизвестный овальный летающий объект, который в 2004 году преследовали два американских истребителя у берегов Сан-Диего. Также, по информации газеты, некоторые из исследователей сообщали о перенесенном физиологическом влиянии от исследуемых объектов.

Ранее сообщалось, что ЦРУ опубликовало отчеты о своей деятельности на 13 млн. страниц, где содержится информация, в том числе, об НЛО.