В США заверили о своей приверженности ракетному договору с Россией

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила о приверженности Вашингтона и его союзников по НАТО договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Она призвала Россию последовать примеру США, сообщается в заявлении американского постпреда, передает Дождь.

По словам Хатчисон, страны-участницы НАТО «вновь подтвердили, что Соединенные Штаты соблюдают свои обязательства по договору о РСМД и что и поведение России вызывает серьезную озабоченность».

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Постпред отметила, что США и их союзники «единогласно говорят об опасном и дестабилизирующем поведении России».

«Мы делаем все возможное для решения любых вопросов, касающихся нашего соблюдения Договора о РСМД, в прозрачной, содержательной и конструктивной манере. Россия должна сделать тоже самое», — следует из заявления.

Накануне на встрече в Женеве страны-участницы договора об РСМД выразили желание работать над сохранением соглашения. «Отмечая 30-летний юбилей подписания соглашения, делегации выразили мнение, что договор об РСМД продолжает играть важную роль в существующей системе международной безопасности, ядерного разоружения и нераспространения и что они будут работать над его сохранением и укреплением», - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве. В заседании помимо России и США. приняли участие Беларусь, Казахстан и Украина.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва заявил, что Россия развернула баллистическую ракету наземного базирования, тем самым нарушив договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.