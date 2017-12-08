США разрабатывают военный план на случай отказа России от договора по ракетам

США начали изучать "военные решения" на случай, если Россия нарушит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил заместитель госсекретаря США Томас Шеннон.

"США начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования, которые, в случае если Россия не начнет соблюдать положения договора о РСМД, обеспечили бы защиту США и наших союзник в и компенсировали военный перевес России, которого она добивается путем создания запрещенных ракет", - сказал он.

Напомним, Комитеты по вооруженным силам сената и палаты представителей США одобрили выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на нарушение Россией договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД).

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Ранее сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс внес поправку в законопроект по обороне на 2018 год о введении новых санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.