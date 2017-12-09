Трамп одобрил новые санкции против России - Politico

США введут новые санкции в отношении России за нарушение Москвой условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Соответствующий пакет антироссийских ограничений уже одобрил президент Дональд Трамп.

Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации, передает РБК.

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По его словам, Минторговли США накажет новыми санкциями те российские компании, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет. Решение ввести дополнительные ограничения, добавил собеседник, было принято Советом нацбезопасности (СНБ) при Белом доме.

Цель, сказал чиновник, - сообщить России, что администрация Трампа всерьез примет серьезные нарушения договора и изменит экономические планы российского правительства.

Помимо этого, добавил источник, Минобороны США начнет исследования и разработки по новой наземной ядерной крылатой ракете, которая разрешена в соответствии с договором. Эта поправка была утверждена в утвержденном недавно оборонном бюджете страны.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва заявил, что Россия развернула баллистическую ракету наземного базирования, тем самым нарушив договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.