В Пентагоне обвиняют Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности

Об этом заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва, передает Reuters.

«Система сама по себе представляет угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы считаем, что русские сознательно развернули ее, с целью создать угрозу для НАТО и инфраструктуры в зоне ответственности НАТО», - сказал Селва.

Как передает «Дождь», в середине февраля The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации президента США, что Россия тайно развернула новые крылатые ракеты, нарушив договор РСМД. Издание не уточнило, где именно сейчас находится эта ракета.

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По данным источников газеты, американские чиновники считают, что это ракеты SSC-8. Один дивизион находится на испытательном полигоне Капустин Яр в Астраханской области, а второй был переброшен в декабре 2016 года на военную базу, место которой не называется.

В каждом дивизионе находится большое количество ракет и по четыре мобильные пусковые установки, напоминающие установку для ракетных комплексов «Искандер», отмечает газета.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.