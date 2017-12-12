На фоне критики Тиллерсон обсудит с сотрудниками реорганизацию Госдепартамента

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сегодня встречается с сотрудниками Госдепартамента на фоне скептицизма по поводу планируемой им реорганизации ведомства, которая осложнилась из-за его недавних неточных высказываний о Госдепартаменте. Об этом сообщили около десяти нынешних и бывших чиновников, передает Голос Америки.

Читайте такжеГосдеп США объяснил задержку в подготовке новых санкций против РоссииТиллерсон, ставший объектом спекуляций в СМИ по поводу того, как долго он будет оставаться в должности, похоже, оказался под огнем критики как со стороны Белого дома, так и со стороны собственных сотрудников, недовольных его готовностью провести 30-процентные сокращения ведомства и планируемую реорганизацию.

Тиллерсон допустил ошибки в заявлениях о высокопоставленных дипломатах во время ответов на вопросы после его выступления 28 ноября, путаясь в их должностях и возрасте ухода в отставку.

«Это одна из многих вещей, которые показывают, что у администрации в целом отсутствует фундаментальное понимание, что может сделать дипломатия и как она работает», – заявил бывший представитель Госдепартамента и экс-помощник госсекретаря по Южной и Центральной Азии Ричард Баучер.

Баучер, один из шести опрошенных бывших дипломатов, заявил, что ошибки Тиллерсона показывают, что сотрудники его аппарата не проводят достаточно широких консультаций и сами не понимают проблемы достаточно глубоко, чтобы хорошо информировать его.

Баучер, который работал пресс-секретарем при пяти госсекретарях, говорит, что в его дни Госдепартамент «прилагал огромные усилия, чтобы избежать ошибок», но когда это все же происходило, то пытался исправить их «заметно, публично и быстро».

Выступая в вашингтонском исследовательском Центре Вудро Вильсона 28 ноября, Тиллерсон неоднократно называл нескольких американских дипломатов, обладающими высшим рангом «карьерного посла», «карьерными дипломатами», вместо того чтобы использовать правильный титул.

Он также сказал, что четыре обладателя этого титула, покинувшие службу в этом году, достигли возраста 65 лет и ушли в отставку. В действительности, одному из них было 55 лет, а другому 61 год на момент ухода в отставку. Из двух оставшихся одному было 67 лет, а другому 65, но ни один из них не был обязан уходить в отставку, поскольку они были назначены на свои должности решениями президента.

Отвечая на вопросы об этих заявлениях, представитель Госдепартамента не стал отстаивать их точность, но заметил, что Тиллерсон реагировал на сообщения прессы, из которых следовало, что сотрудники в массовом порядке уходят из ведомства.

«Госсекретарь говорил в общих словах, реагируя на заявления о том, что люди увольняются пачками. Это просто не так, и цифры это не подтверждают», – сказал представитель Госдепартамента.

Дипломаты и члены Конгресса критикуют Тиллерсона за его управленческий стиль и неопределенность в вопросе о том, чего он хочет достичь в результате реорганизации.

Высокопоставленный чиновник, отвечающий за реорганизацию, уволился в ноябре, проведя в этой должности менее четырех месяцев.

«Люди считают, что Тиллерсон не особо разбирается в деле, – сказал на условиях анонимности действующий сотрудник Госдепартамента, один из шести опрошенных. – Это сигнализирует о том, что он не понимает нюансы».