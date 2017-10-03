Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил о высылке 15 кубинских дипломатов из США.

Об этом говорится в заявлении Тиллерсона на сайте Государственного департамента США.

В частности, сказано, что сегодня Госдепартамент проинформировал правительство Кубы о высылке из кубинского посольства в Вашингтоне 15 должностных лиц.

"Это решение было принято из-за неспособности Кубы применить надлежащие меры с целью защиты наших дипломатов в соответствии с ее обязательствами по Венской конвенции. Это распоряжение обеспечит равенство в нашей соответствующей дипломатической деятельности", - заявил Тиллерсон.

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Также сказано, что 29 сентября Госдепартамент решил сократить свой персонал в американском посольстве в Гаване (Куба), и решение будет действовать, пока правительство Кубы не сможет обеспечить безопасность американских дипломатов.

Как известно, американские дипломаты подверглись неоднократным атакам неизвестными акустическими приборами, что привело к ухудшению здоровья у 21 сотрудника американского посольства.

Тиллерсон добавил, что США продолжают поддерживать дипломатические отношения с Кубой и сотрудничать с Кубой по расследованию этих атак.