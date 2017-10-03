США потребуют от Кубы значительно сократить количество дипломатов посольства в Вашингтоне

США потребуют от кубинского правительства сократить количество служащих своего посольства в Вашингтоне. Об этом сообщил ряд средств массовой информации, ссылаясь на источники администрации президента Трампа, сообщает Голос Америки.

Читайте такжеСША отзывают своих дипломатов с Кубы из-за таинственных звуковых атак – СМИЭти сообщения поступили почти через неделю после того, как США сократили количество своего дипломатического корпуса в Гаване после непонятных атак на американский персонал на Кубе.

Официальное заявление по этому поводу Госдепартамент может обнародовать сегодня.

Некоторые СМИ сообщают, что США будут рекомендовать Кубе вывести 60% своих дипломатов из Вашингтона, тогда как газета Miami Herald и Reuters сообщили, что администрация президента Трампа потребует от Кубы сократить количество служащих своего посольства на две трети.

В пятницу Государственный департамент сообщил, что выведет свой неосновной персонал в ответ на вредные для здоровья атаки на 21 американского дипломатиа в Гаване.

В течение нескольких последних месяцев эти служащие сообщили о ряде симптомов, включая потерю слуха и проблемы со сном. По словам государственного секретаря Рекса Тиллерсона, американские следователи не смогли установить причины этих проблем и кто несет за них ответственность.

Куба отрицает причастность к атакам и заявляет, что сотрудничает с американскими следователями.