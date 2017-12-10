Эрдоган назвал Израиль "государством-террористом"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

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По его словам, полиция Израиля действовала несоответствующим образом при применении силы против палестинских протестующих. Эрдоган назвал Израиль «оккупационным, террористическим государством».

"Палестина угнетается и является жертвой. Израиль - это совершенно оккупационное государство. Израиль никогда не признавал никаких решений, принятых относительно этого, особенно решений Организации Объединенных Наций", - заявил Эрдоган.

Он также продемонстрировал несколько карт, которые показывают, как Израиль расширил свои границы, оккупируя палестинские территории с 1947 года.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Трамп заявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. По его словам, он распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Премьер-министр Государства Израиль Нетаньяху призвал все страны признать Иерусалим столицей этой страны.

В то же время в Европейском Союзе и генсек ООН выступают за то, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины.

В МИД Украины заявили, что выступают за соблюдение норм международного права в вопросе о статусе Иерусалима и призвали мировое сообщество к возобновлению переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию.