Трамп может признать Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США, сообщают источники в администрации, передает Голос Америки.

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Как ожидается, Трамп объявит о своем решении на следующей неделе, после месяцев закрытых обсуждений, которые особенно активизировались в последние дни, сообщают близкие к делу источники.

Как сообщается, президент намерен выполнить свое предвыборное обещание перенести посольство США в Иерусалим, но сознает, что это может отдалить его от достижения давней цели – мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

По словам источников, пожелавших сохранить анонимность, план Трампа оформился после состоявшейся в понедельник встречи с советниками по национальной безопасности.

Источники полагают, что президент скорее всего издаст указ о переносе посольства в Иерусалим к понедельнику, однако предупреждают, что он может и передумать.