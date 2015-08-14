Флаг США впервые за 50 лет поднят над посольством на Кубе

Таким образом Куба и США возобновляют дипломатические отношения, прерванные более 50 лет назад, сообщает Голос Америки. Фактически посольства США и Кубы открылись 20 июля.

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Кубинское правительство организовало пышное мероприятие по этому поводу еще в прошлом месяце, а США решили отложить официальную церемонию до того момента, когда делегацию сможет возглавить госсекретарь Джон Керри.

Джон Керри, ставший первым госсекретарем США, посетившим Кубу за последние 70 лет, прибыл в сопровождении нескольких членов Конгресса и трех бывших морских пехотинцев, которые участвовали в последней церемонии спуска флага в Гаване в январе 1961 года.

Как сообщают в Госдепартаменте, церемония в Гаване займет целый день и будет включать ряд мероприятий с участием американских конгрессменов и правительственных чиновников, представителе властей Кубы и гражданского общества.

"Среди тех, кто едет на это мероприятие в Гавану, есть люди, которые никогда раньше не бывали на Кубе, в том числе американцы кубинского происхождения, так что это будет очень эмоциональный момент", – сказал представитель Госдепартамента.

Однако, по его словам, официальной встречи между Джоном Керри и президентом Кубы Раулем Кастро не запланировано.

Открытие посольств позволит американцам чаще ездить на Кубу и даст кубинцам расширенный доступ к посольству США в Гаване.

Однако кубинцы могут в ближайшее время и не заметить никаких существенных изменений в своей повседневной жизни. "В краткосрочной перспективе это не принесет простым кубинцам большой пользы, кроме разве что надежды", – считает профессор международных отношений из Американского университета Филипп Бреннер. По его мнению, существенные перемены кубинцы увидят, только если Конгресс снимет торговое эмбарго в отношении Кубы.

Как сообщал УНИАН, 20 июля флаг Кубы был поднят над кубинским посольством в столице США Вашингтоне.