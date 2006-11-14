В Канаде преподавателям разрешили курить марихуану в университете

Преподаватели двух канадских университетов получили право курить марихуану в стенах учебных заведений, сообщил в понедельник сайт телеканала CNN.

Основанием для разрешения стали медицинские показания. Ссылаясь на рекомендации врачей, профессора добились от работодателей разрешения на курение.

Для реализации этого права преподавателям университетов Торонто и Йорк выделены отдельные вентилируемые комнаты.

Оба курильщика утверждают, что без курения конопли они не в состоянии поддерживать свою работоспособность на должном уровне.

Университетские преподаватели вошли в число полутора тысяч канадцев, которые, согласно закону, принятому в 2001 году, получили законную возможность курить марихуану по медицинским показаниям. Для обеспечения их потребностей правительство Канады выращивает коноплю на специальной плантации, расположенной на заброшенной соляной шахте. Готовый для употребления наркотик продается легальным потребителям по цене 4 доллара 40 центов за грамм.

Лента.ру