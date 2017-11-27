За несколько дней до переговоров о мире: российская авиация разбомбила деревню в Сирии, десятки погибших

За несколько дней до начала женевских переговоров по Сирии российские ВКС и сирийские правительственные войска усилили атаки на боевиков "Исламского государства" и отряды вооруженной оппозиции, в результате которых погибли мирные жители. Об этом пишет DW.

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Бомбардировщики ВКС России нанесли 26 ноября групповой удар по объектам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. "Самолеты поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат", - говорится в сообщении российского министерства обороны.

Однако в ходе воздушных налетов пострадало и гражданское население. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), в результате ракетно-бомбового удара погибли 53 мирных жителя, в том числе 21 ребенок. Авиаудары в районе Дейр-эз-Зор наносятся уже четвертый день подряд.

Правительственные сирийские войска в ходе наступления на позиции отрядов вооруженной оппозиции в районе Восточная Гута недалеко от Дамаска нанесли массированные огневые удары по населенным пунктам Месраба и Мадира.

В ходе этой атаки, по данным правозащитников, убиты 23 мирных жителя.

Восточная Гута является одной из "зон деэскалации", установленных между сирийским режимом и оппозицией в результате многосторонних переговоров.

Однако с начала ноября правительственные войска возобновили обстрелы под предлогом того, что здесь дислоцируются отряды джихадистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" на которых режим тишины не распространяется.