США занижают численность своей армии в Сирии
01:52, 25 ноября 2017Мир
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Пентагон в своих заявлениях сообщал о 500 военнослужащих на территории страны.
Иллюстрация REUTERS
Реальное число американских военных в Сирии составляет 2 тысячи человек, сообщает Reuters.
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Отмечается, что Пентагон в своих заявлениях сообщал о 500 военнослужащих на территории страны.
По данным источников агентства, Пентагон признал неточность, так как в своих заявлениях не учитывал численность сухопутных сил. В ведомстве намерены исправить свои данные.
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