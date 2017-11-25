США занижают численность своей армии в Сирии

Реальное число американских военных в Сирии составляет 2 тысячи человек, сообщает Reuters.

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Отмечается, что Пентагон в своих заявлениях сообщал о 500 военнослужащих на территории страны.

По данным источников агентства, Пентагон признал неточность, так как в своих заявлениях не учитывал численность сухопутных сил. В ведомстве намерены исправить свои данные.