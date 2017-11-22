Совет федерации России одобрил закон о СМИ-иностранных агентах

Совет федерации РФ одобрил на сегодняшнем заседании закон о СМИ - иностранных агентах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за закон проголосовали 154 сенатора, один воздержался, против не высказался никто.

Согласно закону, иностранными агентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от других государств или иностранных организаций.

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Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.

В Совете федерации заявили, что соответствующие поправки стали вынужденной ответной мерой на "притеснение российских СМИ в США", в частности, признание RT America иностранным агентом.

Справка УНИАН. Первые ограничения для иностранных СМИ в РФ были введены в 2014 году, когда российский парламент принял закон, запрещающий иностранным инвесторам иметь более 20% акций российских СМИ. Это привело к уходу многих иностранных игроков с российского медиарынка, но не затронуло деятельность крупных международных СМИ, публикующихся и на русском языке, таких как BBC, Deutsche Welle или Radio Free Europe/Radio Liberty.

Новое законодательство распространяется на иностранные СМИ, работающие на русском языке без аккредитации в МИДе, а также российские медиа, так или иначе финансируемые из-за границы. Эти средства массовой информации должны будут раскрыть полную информацию о своём финансировании и бюджетах, а опубликованные ими материалы должны будут иметь маркировку «иностранного средства массовой информации».