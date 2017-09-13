Власти США решили объявить Russia Today иностранным агентом, пропагандисты узрели в этом убийство "свободы слова"

Компания, обслуживающая телеканал – филиал медиагруппы Russia Today RT America, получила письмо от министерства юстиции США с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом сообщается на сайте медиагруппы.

В письме указано, что компания обязана зарегистрироваться в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" (FARA).

Главный редактор российского пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян назвала письмо "войной американского истеблишмента с нашими журналистами".

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"Посвящается всем прекраснодушным, кто все еще верил в свободу слова. Ее убили те, кто ее придумал", – заявила Симоньян.

Как выяснили журналисты Yahoo News, регистрация не означает прекращение вещания RT в США. Изменяется схема подачи финансовых отчетов филиала, а произведенные им программы должны быть маркированы как пропаганда иностранного правительства.

Закон FARA предусматривает исключение для регистрации СМИ в качестве иностранного агента, однако минюст США решил распространить его действие на RT, поскольку эта компания упоминалась в докладе разведслужб США о вмешательстве России в ход президентской кампании 2016 года, сообщает Yahoo News.