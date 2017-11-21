Во Франции задержали российского миллиардера, члена Совета Федерации

В Ницце задержали российского бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. В посольстве России во Франции сообщили, что Керимов был задержан в аэропорту и доставлен в полицейский участок, передает Би-би-си.

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Сенатор был задержан еще вечером в понедельник, 20 ноября, уточнили в пресс-службе посольства России в разговоре с агентством ТАСС. Керимов был доставлен в полицейский участок.

О задержании миллиардера также сообщает РИА Новости. "Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы", - сказал собеседник агентства.

Российские дипломаты добиваются освобождения Керимова. О причинах задержания сенатора-бизнесмена официально пока не сообщается.

Керимов был задержан французской полицией в Ницце по делу об уклонении от уплаты налогов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на французскую прокуратуру.

51-летний Керимов с 2008 года представляет в Совете Федерации Дагестан, откуда он родом. Бизнесмен долгое время был хозяином махачкалинского "Анжи".

В рейтинге миллиардеров российского Forbes за 2017 год Керимов занимает 21 место, его состояние журнал оценивает в 6,3 млрд долларов. Семье Керимовых принадлежит 82,44% акций компании "Полюс", международный аэропорт Махачкалы.

В марте СМИ сообщали, что на вилле во Франции, предположительно принадлежащей Керимову, прошел обыск.

"Сейчас информация о задержании проверяется, если она подтвердится, то инцидент можно будет расценить как провокацию", - сказал Интерфаксу член Совета Федерации Франц Клинцевич.