США решили вновь внести КНДР в перечень государств-спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп объявил о решении вновь внести Северную Корею в список стран, которые спонсируют терроризм. Об этом сообщила в понедельник, 20 ноября, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, как сообщает DW.

"Президент объявил, что США снова считают Северную Корею спонсором терроризма", - написала Сандерс на Twitter.

Сам Трамп заявил перед журналистами в Белом доме, это "решение следовало принять еще много лет назад", передает информагентство Reuters. "Дополнительно к угрозам международному сообществу ядерным уничтожением, Северная Корея неоднократно поддерживала акты международного терроризма, в том числе убийства на иностранной территории", - цитирует Трампа AP. Президент США не пояснил подробно, какие именно теракты он имеет в виду.

Трамп анонсировал новые санкции "высочайшего уровня" против Северной Кореи и "связанных с ним лиц". Подробнее о них сообщит во вторник министерство финансов США.

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КНДР находилась в американском списке стран, которые спонсируют терроризм, на протяжении 1988-2008 годов. Причиной был взрыв южнокорейского самолета со 115 пассажирами на борту в 1987 году, к которому, по данным Вашингтона, был причастен Пхеньян. В 2008 году тогдашний президент США Джордж Буш решил вычеркнуть КНДР из этого списка, чтобы сделать возможным прогресс переговоров о северокорейской ядерной программе.

Напомним, во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в сентябре Трамп заявил о возможности "полного уничтожения" Северной Кореи в случае угрозы.

В августе Трамп пригрозил режима в КНДР "огнем и яростью" в ответ на испытания баллистических ракет Пхеньяном. Это вызвало дискуссии в США относительно вероятности применения ядерного оружия и относительно полномочий президента.